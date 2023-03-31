В России судят офицера, который якобы не отразил атаку ВСУ на Белгородскую область

В России будут судить офицера, который якобы не помешал "ракетному обстрелу" ВСУ.

В России возбуждено уголовное дело против офицера, который, по версии следствия, не помешал "ракетным обстрелам" ВСУ.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

По данным газеты "Коммерсант", дело о нарушении правил несения боевой очереди, имевшей тяжкие последствия, возбудили весной 2022 года из-за обстрела позиций российских военных в Белгородской области.

В результате удара, по материалам дела, погибли 7 военнослужащих, еще 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на 89 миллионов рублей.

Единственным обвиняемым по делу стал офицер, находившийся на боевой очереди во время налета. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил нанесение серьезного ущерба обороноспособности страны.

Обвиняемый как минимум с мая 2022 года содержится в СИЗО. Газета отмечает, что военные следователи впервые в современной истории применили часть 2 уголовной статьи 340, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше призвали своих граждан покинуть Россию после ареста журналиста WSJ.

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