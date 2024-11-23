В России существует система пыток военнопленных, которой обучают "специалистов"

В большинстве случаев пытка шла не о применении силы с целью получить информацию.

В России функционирует система пыток военнопленных, в рамках которой обучают "специалистов" для проведения пыток.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Исследование, проведенное экспертами ООН, указывает на то, что более 95% освобожденных из российского плена украинских военнослужащих стали жертвами пыток или других грубых нарушений международных норм, включая Женевские конвенции.

"В большинстве случаев речь не шла о применении силы с целью получить информацию. Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно для этого человека. Или сломать того, кто рядом с ним", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что в России существует целая система пыток, за которую "отвечают отдельные лица". Виды пыток четко определены, и по этой схеме обучают "специалистов".

По словам Юсова, организации, которые должны контролировать соблюдение Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не выполняют свои обязанности. В частности, речь идет о Международном комитете Красного Креста, которому Россия активно препятствует работе: не допускает к местам содержания и не вовлекает в процесс подготовки и обмена.

Юсов также отметил, что роль МККК должна была быть значительно активнее во многих ситуациях.

"Там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны России, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль соблюдения и выполнения Женевских конвенций, чего во многих случаях нет", — сообщили в ГУР.

Он отметил, что за период полномасштабного вторжения уже произошло 58 обменов, благодаря которым почти 4 тысячи украинцев вернулись домой.

Напомним, в ГУР назвали главную цель путинской армии к концу зимы.

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