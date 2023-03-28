В России так боятся поджогов военкоматов, что усилили охрану зданий

Теперь военкоматы в РФ будут под пристальной охраной.

В Самарской области РФ усиливают охрану зданий военкоматов из-за опасности поджогов мужчинами, которые не хотят идти на войну против Украины. Так, полицейским пришлось пересмотреть режим своей работы в условиях "СВО" — войны.

Об этом заявил начальник регионального ГУ МВД России Игорь Иванов, пишет местное издание.

"Мы увеличили количество нарядов на улице, взяли под охрану военкоматы, пункты размещения эвакуированных и места подготовки мобилизованных", – заявил он.

Напомним, за поджог военкомата под Москвой россиянина приговорили к 13 годам заключения.

О случаях поджогов военкоматов также известно в Амурской области, где неизвестные подожгли оконный блок в здании военкомата. Затем огонь распространился на кабинеты.

В Ростове задержали трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в том, что они планировали поджечь военкомат.

А в Москве в забор военного комиссариата бросили две бутылки с зажигательной смесью. В результате вспыхнул пожар.

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