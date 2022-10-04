В России тактическое ядерное оружие готово к использованию — российский политик

В России заговорили о том, что тактическое ядерное оружие уже готово к использованию.
В России тактическое ядерное оружие готово к использованию. Вопрос только в том, когда фюрер Путин может нажать кнопку.
Об этом на своей странице в соцсети написал российский политический аналитик Валерий Соловей.
“Решение о применении тактического ядерного оружия принято. Вопрос во времени и месте”, — сказал Соловей.
Напомним, что Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока президентом является Путин.
Читайте также:
- Повреждена школа, десятки домов – без света и газа: на Сумщине приграничные села под круглосуточными обстрелами
- Редкий трофей: бойцы ВСУ захватили вражеский миномет "Саны" с боекомплектом
- В селе близ Изюма смогли похоронить останки убитых только с освобождением территорий