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В России тактическое ядерное оружие готово к использованию — российский политик

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В России тактическое ядерное оружие готово к использованию — российский политик

В России заговорили о том, что тактическое ядерное оружие уже готово к использованию.

В России тактическое ядерное оружие готово к использованию. Вопрос только в том, когда фюрер Путин может нажать кнопку.

Об этом на своей странице в соцсети написал российский политический аналитик Валерий Соловей.

“Решение о применении тактического ядерного оружия принято. Вопрос во времени и месте”, — сказал Соловей.

Напомним, что Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока президентом является Путин.

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