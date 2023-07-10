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В России танк на пляже чуть не раздавил людей (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
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В России танк на пляже чуть не раздавил людей (видео)

В России танк уехал на пляж и чуть не раздавал отдыхающих. ФОТО: сундуки с видео

Инцидент якобы произошел на одном из пляжей под Тюменью.

В России солдаты на танке заехали на пляж и чуть не раздавили отдыхавших там людей.

Соответствующее видео начали публиковать российские телеграмм-каналы.

На кадрах видно, как на территорию пляжа заезжает танк, начинающий там маневрировать между припаркованными автомобилями. Инцидент вроде бы произошел под Тюменью. Один из свидетелей, комментируя действия военных, отметил, что танк практически едет по людям.

Зачем именно российские военные устроили "показ техники" отдыхающим пляжа — неизвестно.

В России танк на полной скорости въехал на пляж

В России танк на полной скорости въехал на пляж

Напомним, что в Запорожской области кафиры устроили "авиашоу" на пляже прямо над людьми.

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Дата публикации
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