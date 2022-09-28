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В России только что мобилизованные граждане ставят рекорды: Жданов рассказал, какие именно

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В России только что мобилизованные граждане ставят рекорды: Жданов рассказал, какие именно

Фото: Getty Images

В России стали устанавливать рекорды. Первые мобилизованные в РФ мужчины на фронт попали спустя три дня.

В России только что мобилизованные граждане ставят рекорды – они за считанные дни попадают на фронт, а после – в плен к украинским военным.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“На сегодняшний день рекорд – шесть суток с момента получения повестки до попадания в плен ВСУ. Российский мобилизованный, когда попал в плен, с испуга даже начал говорить, что его мобилизовали в советскую армию. То есть человек воюет мерками советской армии, в которой он когда-то служил. Такие люди сейчас составляют настоящее пушечное мясо”, – рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что мобилизованных отправили на подкрепление первого танкового полка второй мотострелковой дивизии танковой армии.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как распознать иранский дрон-камикадзе "Shahed-136".

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