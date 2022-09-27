В России украинка донесла на своего бывшего мужа: требует его мобилизовать, потому что он не платит алименты

В России женщина донесла на своего бывшего мужа, скрывавшегося от мобилизации.

В ответ уклонист назвал ее украинкой и заявил, что он готов идти воевать против Украины.

Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Жительница города Одинцово в Московской области обратилась в полицию с заявлением, что ее бывший муж скрывается от мобилизации на даче. Она предоставила полиции все его контактные данные и попросила отправить бывшего на войну.

Мужчина заявил, что он якобы не получал повестку и ни от кого не скрывался. Свою бывшую жену муж назвал гражданкой Украины.

В ответ женщина заявила, что мужчина не выплачивает ей алименты, а она решила отправить его на войну, чтобы лишить родительских прав.

Напомним, в Москве из-за мобилизации 39-летний мужчина совершил самоубийство.

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