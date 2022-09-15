В России упала гиперзвуковая ракета "Кинжал", которую запускали по Украине: много пострадавших

Ракета упала в Туркменском округе Ставропольского края вблизи села Кендже-Кулак. Россияне успели заявить, что это был якобы украинский беспилотник, однако исследователи считают, что это российская ракета.

Об этом пишет "Милитарный".

Из-за взрыва ракеты в России пострадали 6 человек: пять гражданских и один пожарный. Они приехали посмотреть на место инцидента. Это свидетельствует о том, что ракета сдетонировала через некоторое время после падения.

Фото: Украинский милитарный портал

Российские пропагандисты уже успели заявить, что это был якобы украинский беспилотник Ту-141, однако, судя по фото, это точно не он.

OSINT-исследователи выдвинули несколько версий того, какая ракета упала на российскую территорию. Пользователь Twitter Lota обратил внимание на сходство остатков ракеты к гиперзвуковому ракетному комплексу Х-47м2 "Кинжал".

Место падения ракеты находится в 200 км от базы носителей "Кинжала" МиГ-31 в Ахтюбинске. Именно ее могли запустить по Украине российский МиГ-31.

Напомним, Россия ракетами обстреляла Кировоградскую область.

Читайте также: