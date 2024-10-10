В России увеличили производство дальнобойных КАБов: более 600 в месяц

Авиабомбы УМПБ Д-30СН враг может сбрасываться с более отдаленных рубежей или для поражения более отдаленных целей.

Российский военно-промышленный комплекс увеличил выпуск новых управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН, имеющих дальность от 90 км, до более чем 600 единиц в месяц. Именно такими КАБами враг атакует украинские города Харьков, Сумы и Запорожье.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на серийные номера на обломках этих боеприпасов, опубликованные профильным Telegram-каналом.

В издании отметили, что за прошедшую зиму всего было изготовлено всего 110 единиц этих боеприпасов. Весной, когда враг начал активно их применять, производство увеличили до 161 единицы в месяц. В мае-июне россияне вышли на показатели около 600 бомб УМПБ Д-30СН.

Информация о количестве изготовленных в РФ КАБов

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По сравнению с бомбами с комплектами УМПК, эти УМПБ Д-30СН враг может сбрасываться из более отдаленных рубежей или для поражения более отдаленных целей. Приблизительная разница в дальности – около 30 км.

В издании отметили, что противодействовать самолетам, являющимся носителями этих бомб, с помощью гипотетических "блуждающих Patriot" или условных F-16 будет значительно сложнее.

Напомним, в конце сентября враг впервые выпустил по Запорожью и близлежащим селам не менее семи управляемых авиабомб. Они повлекли за собой масштабные разрушения.

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