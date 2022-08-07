В России увольняют генералов за провал в войне в Украине – британская разведка

По меньшей мере, четверо генералов ВС РФ потеряли свои должности. Еще менее десяти генералов погибли в Украине.

Поскольку офицеры все чаще стремятся перекладывать ключевые решения на свое руководство, РФ будет тяжело вернуть инициативу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Плохая эффективность вооруженных сил России во время ее вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, скорее всего, привело к увольнению, по меньшей мере, шести российских командующих с начала боевых действий в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что командующие Восточным и Западным военными округами России потеряли командование.

"Генерал-полковник Александр Чайко был отстранен от должности командующего СВО в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший СВО с 2018 года, отсутствовал на Дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, его, скорее всего, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков", - сообщили в Минобороны Британии.

Кроме того, генерал Александр Дворников впоследствии был отстранен после того, как получил общее командование так называемой "спецоперацией" в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

Ранее стало известно, что российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь ощущает нехватку кадров для участия в войне в Украине.

Генералопад: в российском военно-преступном руководстве очередные перестановки кадров

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