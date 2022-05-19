В России увольняют высокопоставленных командиров за провалы в Украине: разведка Британии назвала их имена

Россия в последние недели увольняет высших командиров, которые, как считают, плохо справились на начальных этапах полномасштабного нападения на Украину.
За последние недели в России уволили по меньшей мере двух высокопоставленных военных, которые Путин отправил громить Украину.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что отстранен генерал-лейтенант Киселя, командовавший элитной первой гвардейской танковой армией. Он остался без должности из-за того, что оккупантам не удалось взять Харьков.
Вице-адмирал Осипов, командовавший Черноморским флотом РФ, также, вероятно, был отстранен после затопления крейсера "Москва". Начальник генштаба России Герасимов, вероятно, остается в должности, но точно не понятно, сохраняет ли он доверие диктатора Путина.
"Культура укрывательства и поиска козлов отпущения распространена в российской военной системе. Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи. Это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся откладывать ключевые решения на руководство", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Россия скрывает арест командующего Черноморским флотом, пропавшего в день затопления крейсера "Москва".
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