"В России уже начали продавать победу": Арестович о приезде кремлевского пропагандиста Соловьева в Мариуполь

"В России уже начали продавать победу": Арестович о приезде кремлевского пропагандиста Соловьева в Мариуполь

Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным возле Металлургического комбината имени Ильича.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев ныне находится в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.

Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным возле Металлургического комбината имени Ильича. На фотографии кремлевский рупор позирует в военной форме, в каске и бронежилете без надписей, которые свидетельствовали бы о его отношении к прессе.

"С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича", — написал Соловьев в Telegram.

"В России уже начали продавать победу, это хорошо", — заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, комментируя визит Соловьева в Мариуполь.

"На заводе Ильича, там, где была 36 бригада морской пехоты нашей и откуда прорыв был в сторону "Азовстали". Здесь же как работает пропаганда: российские граждане не особо различают, где "Азовсталь", а где "Ильича", поэтому они видят", что на каком-то там заводе сопротивляются украинские войска, и вот показывают Соловьева на каком-то там заводе: "Ух, наверное, прекратилось, наверное, победили". "Ильича" там или "Азовсталь" – это уже сложные категории для людей, которые никогда не были в Мариуполе, а картинка, иллюзия создается: что вот - победили. Это значит – начали продавать победу. Это хорошо", — отметил Арестович.

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники просят власть вмешаться и решить этот вопрос.

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