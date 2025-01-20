В России уже вербуют женщин в добровольческие отряды — ISW

Так РФ пытается усилить армию без проведения всеобщей мобилизации, считают аналитики.

Россияне вербуют женщин в армию, таким образом увеличивая численность личного состава так называемых добровольческих военных отрядов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Так называемые добровольческие военные отряды РФ продолжают увеличивать численность личного состава путем вербовки женщин в Вооруженные силы России", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков ISW, экс-глава Роскосмоса и так называемый сенатор оккупированных территорий Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил 19 января, что российский отряд БАРС-Сармат (Русский боевой армейский резерв) набирает специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей России для участия в боевых действиях против Украины.

Отмечается, что эта публикация появилась после недавних российских пропагандистских мероприятий, освещавших набор россиянок в различные боевые подразделения российской армии.

Напомним, накануне Министерство обороны Великобритании заявило, что 2024 год принес для России самые большие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно оценкам ведомства, Россия потеряла убитыми и ранеными 429 тысяч военных в прошлом году по сравнению со 105 960 в 2022 году и 252 940 — в 2023 году.

По данным украинского Генштаба, общие потери РФ в войне против Украины на 20 января 2025 года составляют около 820 430 человек.

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