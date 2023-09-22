В России в "элитные" десантные войска вербуют заключенных — Генштаб

В России продолжается вербовка заключенных на войну против Украины из-за нехватки живой силы.

Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

"В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Узникам обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с Вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним:

С начала 2023 года российское Министерство обороны активизировало схему вербовки заключенных на войну против Украины, заявили в разведке Великобритании. Скорее всего, только за апрель 2023 года удалось привлечь до 10 тысяч заключенных.

В разведке добавили, что кампания Министерства обороны России по вербовке заключенных является частью более широких интенсивных усилий российской армии, чтобы увеличить свою численность и одновременно избежать внедрения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российской общественности.

Добавим, что Министерство обороны России запустило новую крупную акцию для призыва добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и телевидении.

Госдума РФ 24 июня 2023 года приняла закон, предусматривающий "прекращение уголовного преследования в отношении записавшихся на войну".

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