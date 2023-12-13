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В России в кювет слетел грузовик с поврежденным самолетом Су-34 (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2656
Время на прочтение
1 мин
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В России в кювет слетел грузовик с поврежденным самолетом Су-34 (видео)

Фото: Скриншот

Истребитель Су-34 направлялся на ремонт.

В России в кювет слетел грузовик, который перевозил поврежденный истребитель Су-34.

Соответствующее видео обнародовал телеграмм-канал "Военный курьер".

"Поврежденный российский истребитель Су-34 направлялся на ремонт, но «дураки и дороги» решили добить его. Машина с самолетом взлетела в кювет. Вечного полета", — написал “Военный курьер”.

На кадрах видно, как водительская кабина взлетела в кювет, в то время как тягач, на котором находится истребитель Су-34, стоит на обочине дороги.

Напомним, что на РосТВ показали обращение главы тайной разведки Британии – он призвал шпионить против России.

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Дата публикации
Просмотры
2656
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