В России в некоторых регионах и в оккупированном Крыму отменили парад 9 мая: о чем это может говорить

В некоторых регионах страны-агрессора России и в оккупированном Крыму отменили традиционный парад на 9 мая.

В России в некоторых регионах и в оккупированном Крыму был отменен парад военной техники на 9 мая. Связано это могу быть с потерями техники на войне против Украины.

Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council.

Как отмечается, традиционный парад военной техники был отменен в Белгородской и Курской областях, а также в оккупированном Крыму. Аргументировали они это тем, что якобы не "провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Аналитический центр предполагает, что решение отменить парад является болезненным ударом для фюрера Путина. Это, кроме прочего, подчеркивает "мрачную реальность", которая стоит за "оптимистическими пропагандистскими изображениями" войны против Украины.

“Официально отмена парадов объясняется соображениями безопасности, связанными с продолжающимся российским вторжением в Украину. Однако многочисленные комментаторы предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам стремится избежать освещения масштаба потерь, понесенных российской армией в Украине”, — пишет Atlantic Council.

В то же время в Москве парад вероятно пройдет, "однако Путину, скорее всего, нечего будет праздновать".

Напомним, что Россия значительно усилит свои атаки на фронте в ближайшие недели.

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