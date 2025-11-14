- Дата публикации
В России в очередной раз солгали о том, по чему били во время атаки на Украину
Россия в очередной раз пытается оправдать свой террор, утверждая, что применяла высокоточное оружие только против военных объектов
Россияне утверждают, что во время массированной атаки по Украине в ночь на 14 ноября они били по объектам военно-промышленного комплекса и энергетике. На самом же деле под вражеские удары попало немало жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Об этом заявило Минобороны России.
В российском Минобороны цинично заявили, что Вооруженные силы страны нанесли массированный удар дронами и высокоточным оружием, в частности ракетами «Кинжал», по якобы объектам ВПК и энергетики Украины.
На самом деле, как сообщило украинское Министерство внутренних дел, оккупанты сознательно били по гражданским. Только в Киеве были атакованы 22 локации в разных районах: жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. В разных регионах Украины пострадали десятки людей, также есть погибшие.
