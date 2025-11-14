ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1278
Время на прочтение
1 мин

В России в очередной раз солгали о том, по чему били во время атаки на Украину

Россия в очередной раз пытается оправдать свой террор, утверждая, что применяла высокоточное оружие только против военных объектов

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поврежденный многоквартирный дом в Киеве после атаки 14 ноября

Поврежденный многоквартирный дом в Киеве после атаки 14 ноября

Россияне утверждают, что во время массированной атаки по Украине в ночь на 14 ноября они били по объектам военно-промышленного комплекса и энергетике. На самом же деле под вражеские удары попало немало жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Об этом заявило Минобороны России.

В российском Минобороны цинично заявили, что Вооруженные силы страны нанесли массированный удар дронами и высокоточным оружием, в частности ракетами «Кинжал», по якобы объектам ВПК и энергетики Украины.

На самом деле, как сообщило украинское Министерство внутренних дел, оккупанты сознательно били по гражданским. Только в Киеве были атакованы 22 локации в разных районах: жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. В разных регионах Украины пострадали десятки людей, также есть погибшие.

ТСН.ua собрал все детали о массированной атаке по Украине 14 ноября: где произошли «прилеты», разрушения, погибли и пострадали мирные жители.

Дата публикации
Количество просмотров
1278
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie