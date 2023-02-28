В России в районе военного аэродрома "Ейск" раздались взрывы: виден черный дым (фото, видео)

Подробностей инцидента пока нет.

В России в районе военного аэродрома "Ейск", что в Краснодарском крае, раздались взрывы.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Взрывы у аэродрома в Ейске раздались ориентировочно около 19:00 28 февраля. Местные пишут, что слышали два громких звука. После этого из района аэродрома виден черный дым.

Пока официальных комментариев о случившемся нет.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Взрывы на российских военных аэродромах

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это был второй за месяц взрыв. Тогда в минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных.

Накануне на аэродроме в белорусских Мачулищах также раздавались взрывы. Белорусские партизаны сообщали об уничтожении российского самолета ДРЛО А-50, корректирующего ракетные удары по Украине.

Читайте также: