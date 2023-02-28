В России в районе военного аэродрома "Ейск" раздались взрывы: виден черный дым (фото, видео)

Подробностей инцидента пока нет.
В России в районе военного аэродрома "Ейск", что в Краснодарском крае, раздались взрывы.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Взрывы у аэродрома в Ейске раздались ориентировочно около 19:00 28 февраля. Местные пишут, что слышали два громких звука. После этого из района аэродрома виден черный дым.
Пока официальных комментариев о случившемся нет.
Взрывы на российских военных аэродромах
В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это был второй за месяц взрыв. Тогда в минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных.
Накануне на аэродроме в белорусских Мачулищах также раздавались взрывы. Белорусские партизаны сообщали об уничтожении российского самолета ДРЛО А-50, корректирующего ракетные удары по Украине.
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