В изложенных на сайте таблицах больше нет подробных данных о преступлениях против военной службы.

В России Верховный суд скрыл статистику по военным приговорам. По данным суда, это якобы приказы ФСБ и Минобороны о секретности.

Об этом пишет "Медиазона"

Издание пишет, что по статистике судебного департамента при Верховном суде России были удалены подробные данные о приговорах, вынесенных за преступления против военной службы (глава 33 УК). Отметим, что к таким приговорам относятся, например, дезертирство, самовольный уход от части и неисполнение приказа.

С 2014 года департамент раз в полгода публикует сводную статистику о работе судов и вынесенных ими решениях, в одной из таблиц были собраны данные о том, сколько человек было осуждено или оправдано по каждой части каждой статьи УК.

В декабре 2022 года "Медиазона" направила в департамент просьбу предоставить информацию о количестве приговоров, вынесенных до 2014 года. В ответ судебный департамент привел запрошенные данные и отдельно отметил, что более свежая статистика по этим статьям регулярно публикуется на сайте ведомства.

Также читайте Еще одна страна призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси: причины

Уже в январе «Медиазона» отметила, что в изложенных на сайте таблицах больше нет подробных данных о преступлениях против военной службы — этот раздел просто пропущен. При сравнении метаданных старых и новых загруженных таблиц заметно, что новые файлы были отредактированы 12 декабря 2022 года.

Судебный департамент в ответ на просьбу «Медиазоны» объяснить исчезновение части статистики, сообщил, что «размещение статистической информации о деятельности судов и судимости» проводится в том числе в соответствии с приказом Минобороны (он содержит перечень из 689 пунктов, уточняющих, какие данные касаются служебной тайной, приказ выпущен 17 января 2022 г.) и приказом ФСБ об сведениях, которые «при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» (от 4 ноября 2022 г.).

Из данных, опубликованных департаментом для удаления части статистики, следовало, что самой популярной статьей среди преступлений против военной службы была 337-я — самовольное оставление части. И количество приговоров по ней в 2022 году возросло по сравнению с предыдущими. "Медиазона" уже рассказывала, что еще до объявления мобилизации начали активно привлекать военных-отказников, которые не хотели отправляться в Украину или возвращаться туда.

Отметим, что в архиве "Роскомнадзора", который еще в ноябре 2022 года добыли белорусские "киберпартизаны", обнаружены слова, которые не должны попадать в один контекст с президентом России Владимиром Путиным. Всего в списке их более семисот.

Читайте также: