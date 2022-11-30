В России ветерана двух войн задержали за критику агрессии против Украины

Мужчину обвиняют в "терроризме" и "дискредитации" российской армии
В российском городе Иркутск был задержан ветеран войн в Афганистане и Чечне Владимир Тимофеев за критику российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Российский ветеран был обвинен в «дискредитации» русской армии и «оправдании терроризма». Мужчину направили в СИЗО. Все банковские счета Тимофеева заблокировали из-за обвинений в "терроризме", 30 ноября суд должен избрать меру пресечения.
Издание указывает, что Тимофеев был арестован за антивоенный пост в одной из социальных сетей.
"Амбиции Путина и диктатура, всевластие и глупость привели гигантскую страну к пропасти и экономическому упадку, нищете и бедности, позору и изгнанию отовсюду. До крови. Страна-агрессор, страна-изгой", — написал мужчина.
Напомним, ранее сообщалось, что В России демонстративно арестовали "мобиков" из-за отказа воевать в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что российском городе Киров местное казацкое общество провело своеобразный мастер-класс для семей мобилизованных на войну в Украине.
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