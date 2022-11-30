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В России ветерана двух войн задержали за критику агрессии против Украины

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В России ветерана двух войн задержали за критику агрессии против Украины

Фото: pixabay.com

Мужчину обвиняют в "терроризме" и "дискредитации" российской армии

В российском городе Иркутск был задержан ветеран войн в Афганистане и Чечне Владимир Тимофеев за критику российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Российский ветеран был обвинен в «дискредитации» русской армии и «оправдании терроризма». Мужчину направили в СИЗО. Все банковские счета Тимофеева заблокировали из-за обвинений в "терроризме", 30 ноября суд должен избрать меру пресечения.

Издание указывает, что Тимофеев был арестован за антивоенный пост в одной из социальных сетей.

"Амбиции Путина и диктатура, всевластие и глупость привели гигантскую страну к пропасти и экономическому упадку, нищете и бедности, позору и изгнанию отовсюду. До крови. Страна-агрессор, страна-изгой", — написал мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что В России демонстративно арестовали "мобиков" из-за отказа воевать в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российском городе Киров местное казацкое общество провело своеобразный мастер-класс для семей мобилизованных на войну в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
3574
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