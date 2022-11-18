В России внезапно "пропало" более 20 тысяч заключенных: амнистия здесь ни при чем

Рекордное сокращение числа заключенных-мужчин совпадает по времени с вербовкой в колониях для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнера".

В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек. Даже во время самой массовой амнистии было освобождено значительно меньшее количество россиян за столь короткое время.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), рекордное сокращение числа заключенных-мужчин произошло в исправительных колониях общего и строгого режима.

При этом количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин практически не изменилось.

По данным ФСИН, на начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К сентябрю их стало меньше на тысячу — это в общем-то соответствует многолетнему тренду на снижение числа заключенных. Однако к началу октября и началу ноября заметен резкий спад: 338 тысяч и 325 тысяч соответственно. Суммарно за два месяца из колоний "пропало" более 23 тысяч узников.

Число осужденных в колониях никогда не сокращалось так резко даже во время амнистии. Впрочем, в 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны облегчить судьбу заключенных.

Зато 23 тысячи "пропавших" заключенных вписываются в подсчеты правозащитницы Ольги Романовой: по ее данным, к концу октября количество завербованных ЧВК "Вагнера" превысило 20 тысяч, а к середине ноября — 30 тысяч.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

Читайте также: