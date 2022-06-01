В России внезапно заявили о желании возобновить мирные переговоры с Украиной

В России внезапно заявили о желании возобновить мирные переговоры с Украиной

В России внезапно изменилась риторика по отношению к Украине.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет, что, мол, Москва, несмотря на открытую агрессию на территории Украины, открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые привели бы к миру. Она заявляет, что дипломатические и мирные решения и воля двух сторон.

Такое заявление она сделала на встрече с президентом Мозамбика Филиппе Жасинту Ньюси.

В то же время, российский дипломат обвинила Киев в якобы не желании переговоров.

"Мы открыты для переговоров. Я полностью согласен с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые прекратили бы и "гражданскую" войну в Украине и привели бы к миру", — убеждает Матвиенко.

Интересно то, что Матвиенко, пожалуй, первая из официальных должностных лиц РФ назвала войну в Украине не кремлевским пропагандистским выражением "спецоперация". Впрочем, она все же сохранила кремлевский цинизм, сказав, что это "гражданская война".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным.

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