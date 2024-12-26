В России водитель протаранил военкомат и поджег авто: власти обвинили "украинских мошенников"

Всего с 13 декабря по 24 декабря в России произошло по меньшей мере 50 атак на военные комиссариаты, банки и административные здания.

Вечером 25 декабря в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ автомобиль врезался в здание военного комиссариата, после чего водитель поджег машину.

Об этом сообщил мэр города Алексей Соколов, который назвал водителя "очередной жертвой украинских мошенников". Злоумышленник задержан, и он дает показания, отметил Соколов.

Глава города призвал местных жителей осторожничать и внимательно относиться к звонкам или сообщениям, в которых требуют выполнить какие-то противозаконные действия.

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога.

По данным издания "Медиазона", с 13 декабря по 24 декабря в России произошло по меньшей мере 50 атак на военные комиссариаты, банки и административные здания. Большинство из них пришлось на 20 и 21 декабря. В шести случаях задержанным предъявлено обвинение в терроризме, а в одиннадцати — в повреждении имущества.

Эта волна поджогов является самой большой за последнее время. Предыдущая волна таких атак произошла летом 2023 года, когда с 29 июля по 3 августа было зафиксировано 37 поджогов.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники активно убеждали россиян поджигать военные комиссариаты, банки и другие объекты. Обычно они действуют по одной схеме: представляются сотрудниками банков или спецслужб, убеждают жертву перевести им деньги, а затем предлагают совершить поджог в обмен на возврат средств. ФСБ заявляет, что большинство таких мошенников действуют с территории Украины.

Напомним, что в Калининградской области России женщина пыталась поджечь военкомат в городе Советск.