В России военный отказался идти убивать украинцев: как его наказали

С начала этого года в суды РФ поступило более тысячи дел против отказников.

В России осудили военного за его отказ воевать против Украины. Муж проведет более двух лет в колонии-поселении.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, военный в Петропавловске-Камчатском отказался участвовать в боевых действиях против Украины. За это его 35 гарнизонный военный суд приговорил к более чем двум годам колонии.

Российские издания пишут, что в военные суды по состоянию на конец апреля 2023 г. поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, самовольно покинувших место службы, отказались выполнять приказ или дезертировали.

Напомним, что россияне эвакуируются из Скадовска. Однако это может быть коварный план окупантов.

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