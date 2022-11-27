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В России волонтеры собирают собачью шерсть на носки для мобилизованных оккупантов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1998
Время на прочтение
1 мин
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В России волонтеры собирают собачью шерсть на носки для мобилизованных оккупантов

Фото: Pexels

В России нашли решение проблемы с военной формой для оккупантов, на которую мобилизованные неоднократно сетовали. Там собирают собачью шерсть - ее потом будут использовать для носков.

В России собирают собачью шерсть на носки для мобилизованных оккупантов.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Как отмечается, материал собирают волонтеры. Нужна именно вычесанная, а не остриженная шерсть. Будут использовать ее для носков, поясов и нитей для российских оккупантов.

Напомним, что руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, уже якобы приезжавший инспектировать белорусские части, может готовить заключенных для повторного нападения с территории Беларуси.

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Дата публикации
Просмотры
1998
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