В России волонтеры собирают собачью шерсть на носки для мобилизованных оккупантов

В России нашли решение проблемы с военной формой для оккупантов, на которую мобилизованные неоднократно сетовали. Там собирают собачью шерсть - ее потом будут использовать для носков.
В России собирают собачью шерсть на носки для мобилизованных оккупантов.
Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.
Как отмечается, материал собирают волонтеры. Нужна именно вычесанная, а не остриженная шерсть. Будут использовать ее для носков, поясов и нитей для российских оккупантов.
Напомним, что руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, уже якобы приезжавший инспектировать белорусские части, может готовить заключенных для повторного нападения с территории Беларуси.
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