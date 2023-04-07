В России возможен вооруженный протест: разведка обнародовала подробности беспорядков на Брянщине (видео)

По данным ГУР, российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии; отмечается значительное количество раненых.

Российский военный рассказал о большом количестве жертв среди оккупантов в результате недавних беспорядков в одном из сел Брянской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В четверг, 6 апреля, в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество окупантов.

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"Куча скорых, рас***рили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых до**я, потому что очень до**я скорых... Х**нули хорошо", — рассказал российский военный.

Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

Отметим, двое военных РФ пострадали от взрыва в Брянской области у границы с Украиной.

Напомним, 2 марта в России заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Российский добровольческий корпус" (РДК).

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