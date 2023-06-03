В России возможны внутренние конфликты или военное противостояние: прогноз ГУР Минобороны Украины

По словам Андрея Юсова, такой сценарий могут обусловить успешные действия ВСУ и повстанцев в самой РФ.

В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины, а также успешных действий "повстанцев" возможны конфликты или военное противостояние внутри страны-агрессора.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ГУР.

"В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины", – отметил Юсов.

Также представитель ГУР МО в эфире ток-шоу "Новий відлік" на "Суспільному" отметил, что этот сценарий развития событий "могут также обусловить успешные действия повстанцев, борющихся за свои права на территории так называемой РФ, – россиян с паспортами этой федерации" .

По словам Юсова, операция добровольцев Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" продолжается.

"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники", — подчеркнул представитель ГУР.

По словам Юсова, борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", в основном наученных избивать дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров.

"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", — подытожил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, российские оппозиционеры продолжают операцию по "освобождению России" в Белгородской области. Так, легионеры "Свободы России" показали видео боя на территории РФ.

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