В России возмутились, что Украина не отреагировала на "мирные инициативы" и выдвинули очередной ультиматум

В России заявили, что не будут обсуждать статус аннексированных территорий, потому что это – "их земля".

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко возмутилась, что Украина не отреагировала на ее "мирную" инициативу и заявила, что РФ не будет обсуждать статус незаконно аннексированных территорий.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Матвиенко возмутилась, что никто из украинской власти не отреагировал на ее "мирную" инициативу и повторила нарративы российской пропаганды, мол "Украина не принимает самостоятельных решений". Также Матвиенко выдвинула очередной ультиматум, мол, Россия не планирует на переговорах обсуждать статус незаконного аннексированных территорий.

"Это исключено, потому что это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы. Но на тех условиях, которые предложит Россия, и в рамках диалога парламентариям можно было бы создать для этого некую почву, основу", — заявила российская чиновник.

"Мирные" переговоры с Россией

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября в очередной раз предложила украинским властям сесть за стол переговоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что условиями переговоров с Россией может быть полная деоккупация Украины и выплата репараций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснял, что переговоры с РФ невозможны, поскольку Кремль выдвигает только ультиматумы и не хочет реально договариваться.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с диктатором Путиным невозможны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что задача по освобождению всех украинских территорий будет выполнена.

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