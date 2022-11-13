В России возник дефицит лекарств из-за санкций, плановые операции переносятся – ГУР

Министерство здравоохранения РФ издало приказ, согласно которому все российские регионы обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца. В России также значительный дефицит из-за введенных санкций.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:

– влияние международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль не способна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Настроены линии по расфасовке импорта;

– реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;

– в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

"В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не проводится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты. Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет предоставляться только тем больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве", — говорится в сообщении.

Санкции против России

Министерство торговли США лишило РФ статуса страны с рыночной экономикой. Так, в заявлении американского министерства указывается, что большое участие российских властей в экономике привело к искажению цен и расходов, которые неточно показывают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.

Из-за санкций у России проблемы с производством оружия и военной техники, поэтому обращается за помощью в некоторые страны. Так, по данным разведки, РФ обращалась в Иран, Китай и Северную Корею с просьбой предоставить оружие, которое бы оккупанты использовали для войны против Украины.

От санкций страдает не только военная промышленность РФ. Так, на днях стало известно, что в российском Воронеже не могут починить печь крематория.

Починить печь не могут потому, что она изготовлена в Чехии, запчасти импортные, а из-за санкций их нельзя закупить.

Читайте также: