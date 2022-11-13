В России возник дефицит лекарств из-за санкций, плановые операции переносятся – ГУР

В РФ из-за санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок.
Министерство здравоохранения РФ издало приказ, согласно которому все российские регионы обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца. В России также значительный дефицит из-за введенных санкций.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:
– влияние международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль не способна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Настроены линии по расфасовке импорта;
– реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;
– в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.
"В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не проводится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты. Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет предоставляться только тем больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве", — говорится в сообщении.
Санкции против России
Министерство торговли США лишило РФ статуса страны с рыночной экономикой. Так, в заявлении американского министерства указывается, что большое участие российских властей в экономике привело к искажению цен и расходов, которые неточно показывают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.
Из-за санкций у России проблемы с производством оружия и военной техники, поэтому обращается за помощью в некоторые страны. Так, по данным разведки, РФ обращалась в Иран, Китай и Северную Корею с просьбой предоставить оружие, которое бы оккупанты использовали для войны против Украины.
От санкций страдает не только военная промышленность РФ. Так, на днях стало известно, что в российском Воронеже не могут починить печь крематория.
Починить печь не могут потому, что она изготовлена в Чехии, запчасти импортные, а из-за санкций их нельзя закупить.
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