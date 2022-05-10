В России возникли проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов – Пентагон

Российской армии, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

На это влияют также и санкции против РФ, которые начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на брифинге, передает Пентагон.

"Мы видели, что они использовали уже много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей неуправляемых бомб. Итак, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно когда речь идет об электронных компонентах, повлияли на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы", – отметил он.

По словам чиновника Министерства обороны США, в Украину наоборот идет активная поставка вооружения. Так за последние сутки было осуществлено до 13 поставок оружия из семи стран. А 9 мая президент Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

В то же время, российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа. Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, "независимо от 9 мая".

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Следует отметить, что о исчерпании запасов высокоточных боеприпасов в России писала и британская разведка.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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