В Минобороны России впервые официально признали, что против Украины воюют их солдаты срочной службы

В Минобороны России впервые официально признали, что против Украины воюют их солдаты срочной службы

Теперь Минобороны РФ признает, что срочники даже попали в плен ВСУ.

В Министерстве обороны России впервые официально признали, что участие в боевых действиях на территории Украины принимают, в частности, солдаты срочной службы.

Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"К сожалению, оказалось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении "военной операции" на территории Украины", – сказал он.

В Кремле манипулируют фактами. Там заявляют, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России" и что на одно из подразделений России, выполняющих задачи тылового обеспечения, совершили нападение "диверсионные группы", якобы действующие за Украину.

"Ряд военнослужащих, в том числе срочной службы, были захвачены", – заявил Конашенков. Между тем, как известно, все большее число российских солдат сами сдаются в плен.

Стоит отметить, что с самого начала войны в Минобороны отрицали этот факт, а Путин подчеркивал, что срочников в Украине нет.

ТСН.ua

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