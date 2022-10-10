В России все больше сомневаются в победе и критикуют Путина — ISW

В России стали критиковать Путина за провалы в войне против Украины.

Взрыв на Крымском мосту в сочетании с военными провалами РФ и частичной мобилизацией, вызывают прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Заявленные Путиным цели вторжения, которое он начал 24 февраля, глубоко резонировали с националистическим сообществом, твердо поддерживающим идеологию исторического и культурного превосходства России и правом контроля над территориями бывшего Советского Союза и Российской империи", — говорится в отчете.

Эта критика свидетельствует о росте сомнений в способности Путина достичь обещанной им цели так называемой "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди окружающих.

Некоторые блоггеры, представляющие это сообщество, критиковали неспособность Путина и Кремля откровенно рассматривать важные события, отметили аналитики.

А некоторые заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на Крымском мосту через Керченский пролив, чтобы его молчание не воспринимали как "слабость".

Недавние военные неудачи заставили некоторых военных блогеров обеспокоиться приверженностью Путина этой идеологии, отметили аналитики.

Эскалация, обычная или ядерная, не может решить проблему Путина, отметили аналитики.

Ранее Западные СМИ сообщили о разногласиях внутри Кремля – и это изрядно подрывает видимость стабильности режима российского президента-диктатора Владимира Путина.

Кроме того, на фоне критики мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября, диктатор готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Мол, именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Мол, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, потому что это сможет смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

Читайте также: