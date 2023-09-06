В России все больше вояк бегут из воинских частей или не выполняют приказ – СМИ

С каждым месяцем в России растет количество уголовных дел, связанных с нежеланием россиян участвовать в войне в Украине. Это, в частности, бегство из воинских частей или невыполнение приказа.

В России растет количество уголовных дел относительно "самовольностей" на фоне войны в Украине. Это может свидетельствовать о нежелании российских мобилизованных участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает "Настоящее время".

"В российские военные суды поступило более 2900 дел против контрактников и мобилизованных по статьям о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях. Число таких дел с каждым месяцем растет, что может свидетельствовать о нежелании военных и мобилизованных участвовать в боевых действиях в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев после начала открытой мобилизации в РФ в военные суды России поступило 2930 дел. Приблизительно по 75% из них суды уже вынесли обвинительные приговоры. Лидерами по числу таких дел стали Московская (201), Ростовская (156) и Свердловская области (127).

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Количество дел против российских военных, которые поступают в суды, растет с каждым месяцем: в январе 2023 года их было 82, в марте – 378, а в июле – рекордные 522 дела. Только с января до первой недели мая 2023 года в российские суды поступило больше дел против военнослужащих, чем за весь 2022 год.

Вместе с ростом уголовных дел увеличилось и количество обращений российских оккупантов за юридической помощью и советами по поводу того, "как мне уволиться".

"Рост идет по экспоненте. До сентября прошлого года была лазейка: можно было заявить о своих [антимилитаристских] убеждениях и на этом основании уволиться с военной службы. Не отказ от выполнения приказа, а просто требование увольнения – и это был хоть какой-то выход для тех, кто не хочет воевать, но его перекрыли в сентябре, усилив наказание. Поставили дамбу: несколько месяцев это сдерживало, но потом прорвало, потому что люди не хотят воевать, они хотят потихоньку уходить. Дамбу начинает размывать", – говорится в сообщении.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал новый приказ о мобилизации в России. Там официально запустили процесс новой так называемой "частичной мобилизации", во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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