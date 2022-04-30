"В России все еще остается немало нерешенных проблем, проявившихся в первые недели войны" — британская разведка

Россия продолжает пытаться бороться с проблемами, которые помешали успеху ее сил на первом этапе.
По данным разведки Великобритании, у войск РФ все еще остается немало нерешенных проблем, проявившихся в первые недели войны и помешавших успехам РФ.
Об этом британское ведомство сообщает в Twitter.
Россия все еще надеется исправить проблемы, которые помешали на первом этапе войны – концентрируя войска, сокращая логистические маршруты и упрощая систему командования.
"В России все еще остаются значительные проблемы. Им пришлось соединить и снова задействовать истощенные и рассеянные подразделения, участвовавшие в неудачном наступлении на северо-востоке Украины. Во многих этих подразделениях, вероятно, ослаблен моральный дух. Остаются недостатки в тактической координации российских войск — нехватка навыков взаимодействия на уровне подразделений и нескоординированная поддержка с воздуха приводит к тому, что РФ не может полностью использовать свои силы, хотя локально улучшила ситуацию", — говорится в сообщении.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 30 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) Август 30, 2022
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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне перемещают отдельные подразделения в Изюм и безуспешно пытаются захватить Рубежное.
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