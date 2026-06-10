В России вспыхнули нефтяные гиганты: Генштаб раскрыл последствия ударов по объектам врага

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ / © Associated Press

Реклама

В ночь на 8 июня Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В частности были нанесены удары по нефтебазе «Грушевая», НПС «Красноармейск» и ЛПДС «Красный Яр».

После проведения дополнительной разведки Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты поражения трех целей на территории России.

Известно, что на перевалочной нефтебазе «Грушовая» в районе населенного пункта Грушевая Балка Краснодарского края подтверждено возгорание двух резервуаров с нефтью. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры, которая используется для оценки качества нефтепродуктов.

Реклама

Кроме того, на нефтеперекачивающей станции «Красноармейск» в Саратовской области подтверждено горение двух нефтяных резервуаров объемом по 50 тысяч кубометров.

Также уточнены последствия удара по линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» в Волгоградской области. Там, по данным украинских военных, горит один резервуар с нефтью объемом 50 тысяч кубометров.

«Силы обороны Украины продолжают наносить потери критически важной топливно-энергетической и логистической инфраструктуре государства-агрессора, которая обеспечивает ведение войны против Украины», — говорится в сообщении.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ — последние новости

Напомним, ночью 8 июня Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о десятках взрывов и пожаре на нефтяном терминале «Шесхарис».

Реклама

Ранее Радио Свобода со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщало, что Силы обороны Украины уже дважды атаковали нефтебазу «Грушевая» в Краснодарском крае РФ. После ударов 25 мая и 8 июня, по предварительным оценкам, было повреждено или уничтожено от 10 до 15 резервуаров с топливом. «Грушевая» считается одним из крупнейших объектов хранения нефтепродуктов на Кавказе и расположена вблизи Новороссийска. Площадь объекта — более 212 га, а общая емкость резервуарного парка составляет более 1,2 млн м³ нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в ночь на 10 июня украинские силы нанесли удары по ряду военных и топливно-энергетических объектов на территории РФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская дальнобойная ракета FP-5 «Фламинго» попала в военный завод в Чебоксарах. По его словам, предприятие производит компоненты для российских беспилотников и ракет.

Также под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Куйбышевский» в Самарской области, расположенный более чем в 900 километрах от линии фронта. По словам президента, СБУ поразила два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области РФ.

В то же время СБУ сообщила о поражении нефтеперекачивающих станций «Второво» и «Лобково» во Владимирской области РФ. По данным спецслужбы, эти объекты участвуют в обеспечении топливом московского региона. Операцию выполнили спецназовцы Центра специальных операций «А» СБУ.

Реклама

Новости партнеров