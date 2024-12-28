В России ВСУ уничтожили склад, где ремонтировали "Шахеды": Генштаб о деталях атаки

Генштаб подтвердил удар ВСУ по складу с "Шахедами" в Орловской области.

В четверг, 26 декабря Воздушные Силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области.

Информацию об ударе подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

Генштаб уверен, что эта операция существенно снизила потенциал врага по проведению налетов дронов по гражданской инфраструктуре Украины.

"Вооруженные Силы Украины обладают детальной информацией об объектах вооруженных сил РФ. Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться", — заверили в Генштабе.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, что предварительная атака по Орловской области произошла 22 декабря. Тогда был атакован важный логистический объект армии РФ. Он играет важную роль в обеспечении окупантов. Сообщалось, что произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальняя Лошадь Орловского муниципального округа.

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