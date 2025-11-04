ТСН в социальных сетях

Война
1322
1 мин

В России ввели мобилизацию на весь год: Путин подписал новый закон

Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ. Мобилизация продлится с 1 января по 31 декабря — без перерывов.

Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий круглогодичный призыв в армию с 1 января по 31 декабря.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее в России действовали два основных периода призыва – весенний и осенний, однако теперь мобилизационная кампания фактически будет длиться непрерывно весь год.

Во время публичного выступления Путин заявил, что "РФ, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет", а также подчеркнул, что "россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз".

Напомним, ранее в России официально разрешила привлекать резервистов к боевым действиям за пределами своей территории. Это фактически новая мобилизация, потенциально охватывающая до 2 млн человек.

