В России ввели мобилизацию на весь год: Путин подписал новый закон
Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ. Мобилизация продлится с 1 января по 31 декабря — без перерывов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий круглогодичный призыв в армию с 1 января по 31 декабря.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее в России действовали два основных периода призыва – весенний и осенний, однако теперь мобилизационная кампания фактически будет длиться непрерывно весь год.
Во время публичного выступления Путин заявил, что "РФ, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет", а также подчеркнул, что "россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз".
Напомним, ранее в России официально разрешила привлекать резервистов к боевым действиям за пределами своей территории. Это фактически новая мобилизация, потенциально охватывающая до 2 млн человек.