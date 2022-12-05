В России вводят тотальный контроль за военнообязанными — ГУР

В России создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются данные военного учета и все архивы военкоматов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главная цель проекта – создать автоматизированную систему для контроля и учета военнообязанных лиц. После начала работы система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, даже с теми, кто не проживает по месту прописки. Кроме того, повестки будут рассылаться через SMS, электронные письма, социальные сети. Все должны явиться в военкоматы в указанные сроки.

"Военнообязанные полностью лишатся доступа к возможности покинуть территорию РФ без разрешения. Также им ограничат использование государственных услуг и сервисов. При необходимости лицам будут блокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже пенсионному накоплению. Работодатели планируют сообщать, что их работники уклоняются от мобилизации ", — отметили в разведке.

Как отмечают разведчики, система должна заработать в начале февраля 2023 года.

Мобилизация в России

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что вторая волна мобилизации может быть больше первой, когда в армию РФ, по официальным данным, призвали 300 тысяч человек. Однако от "мобиков" оккупантам сегодня проблем больше, чем пользы.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение. Эксперт считает, что это было бы проблемой для украинских защитников, но некритичной.

События на фронте, наступление со стороны Беларуси и мобилизация в России Александр Мусиенко

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