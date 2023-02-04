В России выдают овощные наборы семьям "мобиков", брошенных на войну в Украину (видео)

В России семьям в подмосковном Дмитрии начали выдавать по 10 кг картофеля и моркови. Такой знак благодарности придают семьям мобилизованных, брошенных на войну против Украины.

Фрагмент видео, на котором рассказывают о помощи, опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер".

"В Подмосковье семьям мобилизованных россиян раздали овощные наборы, состоящие из 10 кг картофеля и 10 кг моркови. Настоящая поддержка. Вот что означает "нефтегазовая сверхдержава", – комментируют происходящие в сюжете авторы канала.

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В сюжете рассказали, что овощные наборы будут получать 105 семей в неделю.

"Хочу поблагодарить нашего председателя Дмитровского городского округа, большой ему низкий поклон. Я тоже являюсь женой мобилизованного, также мужа люблю и жду — и надеюсь, что все будет хорошо, Россия победит", — заявила Наталья Муромцева, сотрудник "Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан" ".

Примечательно, что в сюжете скрыли лица всех родственников "героев". Все они "искренне благодарны" за "помощь", даже несмотря на то, что не знают, где находятся их мужья и сыновья и что происходит с ними на захватнической войне РФ.

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