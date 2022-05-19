В России выдвинули условие для снятия блокады с морских портов Украины

В России снова вернулись к требованиям насчет Украины.

Мир оказался на грани продовольственного кризиса и голода из-за блокады Россией украинских морских портов. Все цивилизованные государства призывают РФ снять блокаду с морских портов Украины, но в РФ в этом отношении имеют свои требования.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В частности, в Москве допускается возможность снятия блокады с морских портов в обмен на отмену санкций, вводящих страны за агрессию РФ и ее варварскую войну в Украине.

"Здесь нужно не только обращение в РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, вызвавший нынешний продовольственный кризис, и в первую очередь, это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле, в в том числе и продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи, поэтому этот вопрос нужно рассматривать очень комплексно и всесторонне: если наши партнеры хотят достичь решения, то нужно, в том числе решать проблемы, связанные с отменой санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт", – сказал он.

Напомним, Боррель заверил, что ЕС поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду.

Как сообщалось, в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России.

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