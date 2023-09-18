В России вылетели стратегические бомбардировщики, способные запускать крылатые ракеты

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и отслеживать будущие сообщения.

В России с военного аэродрома "Оленья" взлетело до семи стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных запускать крылатые ракеты.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

"Подтвержден взлет до семи Ту-95мс из Оленегорска. Возможны пуски крылатых ракет!" – говорится в сообщении.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и отслеживать будущие сообщения.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что расчетный выход на пусковые рубежи в Каспийском море в 02:30-03:00. При пуске долет ракет до украинской границы произойдет в 03:30-04:00.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 17 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами воздушного базирования.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты, которые не удалось ликвидировать во время последней атаки, попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

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