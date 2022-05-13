В России вынуждены проводить скрытую мобилизацию: руководитель ГУР Минобороны объяснил почему

Существует две причины того, почему в РФ не была объявлена общая мобилизация, одна из них — экономическая.

В Российской Федерации, ведущей полномасштабную войну в Украине, не объявляют всеобщую мобилизацию, поскольку она требует значительных финансовых затрат, а также понятных объяснений для общества.

Такое мнение высказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, первая причина того, что в РФ не была объявлена общая мобилизация — сугубо экономическая. Мобилизация в условиях санкций, введенных против России из-за развязанной Кремлем войны в Украине, еще больше ударит по экономике.

"Во-вторых, у руководства РФ возникнет необходимость разъяснить, зачем вообще нужна мобилизация, если "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответов на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", – заявил Буданов.

В то же время начальник ГУР Минобороны отметил, что в России происходит скрытая мобилизация, в частности, посредством привлечения резервистов по программе БАРС.

Кирилл Буданов подчеркнул, что скрытую мобилизацию подтверждают пленные, пополнившие ВС РФ по этой программе.

Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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