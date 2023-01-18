В России выследили и ликвидировали дезертира с войны в Украине (видео)

Беглец с фронта был вооружен автоматом и гранатами, во время задержания оказал сопротивление.

В среду, 18 января, в Липецкой области РФ ликвидировали российского военнослужащего Дмитрия Перова, с оружием скрывшегося с войны в Украине.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Ранее дезертир попал на камеры видеонаблюдения в Воронеже, когда садился в маршрутный автобус. По сообщению пропагандистов, он был вооружен автоматом и гранатами.

Сообщается, что в Воронеже 31-летний Перов навестил свою мать, у которой взял денег на дорогу и отправился в Липецкую область, где надеялся прятаться у родственников.

У дома в поселке Новоуглянка в Усманском районе его заметил патруль.

Дезертир был ликвидирован во время сопротивления, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Напомним, ранее в соседней с Украиной Ростовской области РФ объявили в розыск шестерых бывших узников, которые находились в так называемом "учебном центре" ППК "Вагнера" на оккупированной территории Луганской области.

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