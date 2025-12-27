- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
В России взлетела стратегическая авиация: когда выйдет на пусковые рубежи
В России в ночь на 27 декабря зафиксирован массовый взлет стратегических бомбардировщиков, которые могут быть вовлечены в ракетную атаку по Украине.
В России в ночь на 27 декабря было отлично взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, а также Ту-160.
Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что четыре борта Ту-95мс были подняты с аэродрома «Белая» в Иркутской области.
Два борта Ту-160 взлетели с аэродрома «Украинка» Амурской области, а также один борт Ту-22м3 из аэродрома «Оленья», Мурманской области.
По сообщениям мониторинговых каналов, если вылета боевой, то на пусковых рубежах самолеты будут ориентировочно в 4-5 утра, соответственно, вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается в течение следующих двух часов.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».
Мы ранее информировали, что в Харькове из-за атаки РФ ранены три человека, среди них младенец.