В России взлетела стратегическая авиация: когда выйдет на пусковые рубежи

Бомбардировщик Ту-95МС

В России в ночь на 27 декабря было отлично взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, а также Ту-160.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что четыре борта Ту-95мс были подняты с аэродрома «Белая» в Иркутской области.

Два борта Ту-160 взлетели с аэродрома «Украинка» Амурской области, а также один борт Ту-22м3 из аэродрома «Оленья», Мурманской области.

По сообщениям мониторинговых каналов, если вылета боевой, то на пусковых рубежах самолеты будут ориентировочно в 4-5 утра, соответственно, вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается в течение следующих двух часов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».

Мы ранее информировали, что в Харькове из-за атаки РФ ранены три человека, среди них младенец.