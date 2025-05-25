В России взлетела стратегическая авиация: следует на пусковые рубежи

Бомбардировщик Ту-95мс / © Getty Images

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В России в ночь на 25 мая в небо поднялась стратегическая авиация врага, которая может осуществить ракетный удар по Украине.

Об этом идет речь в сообщениях мониторинговых каналов.

Сообщается, что первые борта стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома «Оленья» и направились к пусковым рубежам.

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По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:50 известно о 6–7 бортах Ту-95МС, вылетевших из аэродрома «Оленья».

Сообщается, что самолеты направляются к пусковым рубежам, которые могут размещаться в районе города Энгельс, а также в Каспийском регионе.

В зависимости от места запусков ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются с 01:30 до 04:00.

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 24 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что на территории Черновицкой области раздались взрывы.