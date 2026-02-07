В России взлетела стратегическая авиация: следует на пусковые рубежи

Бомбардировщик Ту-95МС / © Военно-морские силы США

В ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

После полуночи стало известно о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.

Сообщается, что они едут в направлении Каспийского региона на пусковые рубежи, где они будут ориентировочно в 04:00.

Кроме того, Воздушные силы сообщают о большом количестве беспилотников, атакующих ряд регионов Украины.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Нововолынске вечером 6 февраля после атаки российского беспилотника возникли перебои с электро- и водоснабжением.