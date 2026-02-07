- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
В России взлетела стратегическая авиация: следует на пусковые рубежи
В воздушном пространстве Украины фиксируются многочисленные ударные БПЛА.
В ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
После полуночи стало известно о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.
Сообщается, что они едут в направлении Каспийского региона на пусковые рубежи, где они будут ориентировочно в 04:00.
Кроме того, Воздушные силы сообщают о большом количестве беспилотников, атакующих ряд регионов Украины.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Нововолынске вечером 6 февраля после атаки российского беспилотника возникли перебои с электро- и водоснабжением.