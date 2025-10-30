ТСН в социальных сетях

Война
1290
1 мин

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС: когда выходят на пусковые рубежи

Сообщается о возможном обстреле Украины ракетами.

Игорь Бережанский
В РФ взлетели Ту-95МС

В России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что по состоянию на 02:00 было зафиксировано взлет по меньшей мере 7 бомбардировщиков Ту-95МС, двигающихся в направлении Каспийского региона.

В случае подтверждения боевого вылета бомбардировщики могут появиться на пусковых рубежах в Саратовской области ориентировочно около 04:40, а в пределах Каспийского региона от 05:45.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили атаку беспилотниками на город Чугуев, что привело к значительным разрушениям на гражданском объекте.

Мы ранее информировали, что Россия уничтожила состав крупнейшего дистрибьютора лекарства. Утрачено 20% месячного запаса медикаментов.

1290
