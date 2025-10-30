- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1290
- Время на прочтение
- 1 мин
В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС: когда выходят на пусковые рубежи
Сообщается о возможном обстреле Украины ракетами.
В России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».
Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.
Сообщается, что по состоянию на 02:00 было зафиксировано взлет по меньшей мере 7 бомбардировщиков Ту-95МС, двигающихся в направлении Каспийского региона.
В случае подтверждения боевого вылета бомбардировщики могут появиться на пусковых рубежах в Саратовской области ориентировочно около 04:40, а в пределах Каспийского региона от 05:45.
Ранее сообщалось, что российские войска совершили атаку беспилотниками на город Чугуев, что привело к значительным разрушениям на гражданском объекте.
Мы ранее информировали, что Россия уничтожила состав крупнейшего дистрибьютора лекарства. Утрачено 20% месячного запаса медикаментов.