В России задержали более 1500 тысяч человек, вышедших на антивоенные протесты

В России задержали более 1500 тысяч человек, вышедших на антивоенные протесты

Стихийные протесты продолжались по всей стране – в десятках городов.

Жестоко подавляли и упаковывали в автозаки. В России на антивоенных акциях задержали более полутора тысяч человек.

Об этом говорится в ТСН.Марафоне.

Стихийные протесты продолжались по всей стране – в десятках городов. Самые крупные в Москве и Санкт-Петербурге. Люди сотнями выходили на улицы с призывами – ни войне, ни Путин, выводы войска.

Среди активистов были ветераны, пережившие блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Почти сразу на месте появлялись ОМОНовцы, хватали людей из толпы и упаковывали в автозаки.

Одна из ответных женщин рискнула бросить воспалительную смесь.

В настоящее время следственный комитет России угрожает уголовной ответственностью протестующим, объясняя запрет протестов коронавирусными ограничениями.