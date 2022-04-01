В России задержали учительницу, которая на уроке рассказала детям правду о войне в Украине: "У нас тоталитарный режим"

В России задержали учительницу, которая на уроке рассказала детям правду о войне в Украине: "У нас тоталитарный режим"

Женщине грозит штраф и лишение свободы до 10 лет.

В российском городе Пемза задержана 55-летняя учительница английского языка Ирина Ген, которая на уроке рассказала детям правду о войне в Украине.

Одна из учениц сказала учительнице, что Россию не допустили на соревнование Европы и что теперь девочка не сможет поехать на соревнование по каратэ в Чехии, которое должно было состояться в июне:

"Я считаю, что это правильно. Пока Россия не станет вести себя цивилизованным способом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Вообще не понятно, при чем здесь Западная Украина. До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство", — отметила учительница.

Также она посоветовала детям включать критическое мышление и сравнивать информацию из разных источников, а не только из росСМИ.

"Вы вообще ничего не знаете. Я смотрю сто, двести независимых источников, а вы ни одного источника не посмотрели. У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается преступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас уеду на 15 лет. Мы страна-изгой, мы Северная Корея. Нас никуда теперь не принимают. Потому что вот. Мировое сообщество удивлено, как цивилизованному миру так можно вести себя", — говорит в видео, которое попало в Сеть, учительница.

Женщину задержали, на нее завели статью "за распространение фейков". Теперь ей грозит большой штраф и лишение свободы до 10 лет.

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