В России задержан подозреваемый в покушении на пропагандиста Прилепина: что известно

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина.

Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на МВД России.

Как заявили в российском МВД, задержанный по подозрению в причастности к взрыву машины Прилепина ранее был судим. Розыск возможных соучастников подрыва автомобиля продолжается.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах РФ, причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания.

Якобы установлена квартира в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым взорвали автомобиль.

Авто Прилепина буквально рассыпалось / Фото: из соцсетей

Напомним, в РФ взорвали автомобиль украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина, он получил ранение.

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